Plaza Huincul: comienzó un taller de tejido y pecheras

En la sede del barrio Centenario

Plaza Huincul invita a la comunidad a participar del taller de tejido y pecheras, una propuesta formativa y recreativa que comenzó el 11 de febrero y está orientada a fomentar la creatividad, el aprendizaje de técnicas textiles y el encuentro comunitario.

El taller se dicta los miércoles y viernes, de 9 a 11:30 horas, en la sede del barrio Centenario, y estará a cargo de la profesora Inés Méndez, quien acompañará a las y los participantes en el proceso de creación de prendas y accesorios tejidos.