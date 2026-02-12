Llegó el gas a Villa El Puestero de Cutral Co

Los trabajos corresponden a la etapa 1 de la red secundaria de gas y contemplan la colocación de aproximadamente 2.145 metros lineales de cañería

La Municipalidad de Cutral Co avanza con la extensión de la red de gas natural en Villa El Puestero, una obra largamente esperada por los vecinos del sector y que permitirá mejorar la calidad de vida de decenas de familias.

Los trabajos corresponden a la etapa 1 de la red secundaria de gas, iniciada la semana pasada, y contemplan la colocación de aproximadamente 2.145 metros lineales de cañería, de diámetros 50 y 90. Esta primera etapa abarca cinco manzanas y beneficiará a cerca de 50 lotes del barrio.

Del anuncio participaron la presidenta del barrio Villa El Puestero, Gisela Aravena, el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, y el intendente Ramón Rioseco, quienes destacaron la importancia de la obra y el cumplimiento de un compromiso asumido con la comunidad.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la llegada del gas forma parte de una política de integración de los barrios formalizados recientemente como sectores semirrurales de la ciudad, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a los servicios básicos. En ese marco, también se desarrollan obras de gas y agua potable en otros barrios donde aún existen déficits de infraestructura.

Asimismo, se informó que una vez concluida esta primera etapa, se avanzará con la segunda fase del proyecto, con la expectativa de que en un plazo aproximado de 90 días la totalidad de la zona cuente con el servicio de gas natural.