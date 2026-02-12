Las empresas de servicios de O&G se incorporan al Instituto Vaca Muerta

El acuerdo fue firmado el 11 de febrero por directivos de trece firmas del sector

Las principales empresas de servicios que participan en la producción no convencional de petróleo y gas en Neuquén se sumaron como socias al Instituto Vaca Muerta (IVM), una iniciativa educativa impulsada por la industria energética con el objetivo de fortalecer la formación técnica especializada en el sector Upstream.

El acuerdo fue firmado el 11 de febrero por directivos de trece firmas del sector: Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer, Pason DGS, TSB, Oilfield & Production Services, Contreras Hermanos, Calfrac Well Services, Huinoil, Industrias Juan F. Secco, Milicic, Wenlen y Marbar. Estas compañías se incorporan a las empresas operadoras que ya integran el instituto: YPF, TotalEnergies, Vista Energy y Pluspetrol.

Con esta ampliación, el Instituto Vaca Muerta consolida un ámbito de trabajo conjunto entre los principales actores de la industria energética, orientado a la formación del talento técnico que demandará el desarrollo del Upstream en los próximos años y al acompañamiento del crecimiento de Vaca Muerta.

El IVM ofrecerá una propuesta de formación técnica inédita en la región, con un fuerte enfoque práctico y con la seguridad y la excelencia operativa como ejes centrales. Se proyecta que el instituto capacite entre 2.000 y 3.000 personas por año en perfiles clave para la operación en Vaca Muerta, en áreas como perforación, fractura, producción, mantenimiento y tratamiento de crudo y gas.

La inscripción a los cursos de operador y al curso de seguridad operativa en yacimiento se encuentra abierta hasta el 21 de febrero a través del sitio web ivm.ar, mientras que las clases comenzarán a partir del 9 de marzo.

La creación del Instituto Vaca Muerta fue impulsada y liderada por Fundación YPF, a partir de una investigación prospectiva que analizó las demandas ocupacionales y tecnológicas del sector Upstream para los próximos diez años.