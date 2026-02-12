Huincul: abren las inscripciones para Newcom en Atardecer Feliz

Las clases se dictarán los martes y jueves desde las 18 horas

A partir del 3 de marzo comenzará una nueva propuesta deportiva destinada a personas mayores de 40 y 50 años, con la apertura de inscripciones para Newcom nivel inicial, una disciplina adaptada del vóley que promueve la actividad física, la recreación y el encuentro social.

Las clases se dictarán los martes y jueves desde las 18 horas, y están pensadas especialmente para quienes deseen aprender a jugar Newcom desde cero y compartir un momento agradable en un entorno inclusivo y recreativo.

La inscripción se realiza de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 horas y de 15 a 20 horas.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 299 473 5501.