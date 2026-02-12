Este es el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que este jueves la jornada será fría por la mañana y cálida hacia la tarde.
La temperatura máxima será dee 25° Centígrados la mínima de 4°. El cielo estará despejado durante el día y para la noche mayormente despejado.
El viento se presentará del sector sudoeste a 21 kilómetros con ráfagas de 35 kilómetros en el día. Para la noche rotará al sur y se presentará a 32 kilómetros con ráfagas de 40 kilómetros.
Para el viernes, la máxima será de 27° Centígrados y la mínima de 7°.