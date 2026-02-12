El hospital zonal incorporó un nuevo vehículo para tareas sanitarias

Para el sector de enfermería

El área de Enfermería del hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul incorporó un nuevo vehículo que será destinado de manera exclusiva a actividades sanitarias, gracias al acompañamiento de la empresa Petrogas S.A. La unidad permitirá fortalecer el trabajo territorial del sistema de salud y ampliar la llegada a distintos sectores de la comunidad.

Durante la presentación del vehículo estuvieron presentes, por parte de Petrogas S.A., Dario Hernández, José Cerda, Carlos Tort, Roberto Quezada y Matías Enríquez, junto a Mireya Huerta del área de Recursos Humanos. En representación del hospital participaron la licenciada en Enfermería Andrea Oviedo, jefa del Departamento de Enfermería, y la licenciada en Enfermería Verónica Solana.

Desde la institución sanitaria destacaron la importancia de este aporte, que permitirá optimizar los recursos disponibles y mejorar la capacidad de respuesta del área de Enfermería en el territorio.