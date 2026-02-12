Cutral Co: convocan a talleristas culturales a anotarse

Hay plazo hasta el viernes 20 de febrero.

Como suele ocurrir todos los años, desde la subsecretaría de Cultura y Educación de Cutral Co se organiza el ciclo de talleres de las diferentes disciplinas para este 2026.

En consecuencia, desde el sector municipal se hizo la convocatoria para aquellas personas que tengan las condiciones y quieran ser parte del plantel de talleristas a inscribirse.

A partir de hoy y hasta el viernes 20 de febrero están a tiempo para hacerlo. Pueden concurrir de lunes a viernes de 8 a 14 en la sede de la casa de la Historia, situada frente a la Ruta 22, en la exestación de ferrocarril.

Para anotarse, las personas interesadas deben llevar la propuesta escrita del taller que deseen brindar y que incluya: el nombre y descripción; las edades para quienes están destinados; el espacio físico requerido; el número de contacto. Entre los requisitos figuran ser mayor de 18 años y contar con la experiencia en alguna disciplina artística.