Rige una alerta naranja por vientos fuertes en Cutral Co

El municipio informó que se mantiene vigente una alerta naranja por vientos fuertes para la localidad

Cutral Co, a través de la subsecretaría de Protección Civil, informó que se mantiene vigente una alerta naranja por vientos fuertes para la localidad, además de una alerta amarilla por lluvias y viento en el sector sur de la provincia, de acuerdo a los datos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el organismo nacional, se prevén vientos intensos del sector oeste y sudoeste, con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 30 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 80 km/h, principalmente durante las próximas horas.

Ante este escenario, desde Protección Civil solicitaron a la comunidad extremar las medidas de prevención para evitar accidentes y situaciones de riesgo. Entre las recomendaciones se encuentra asegurar objetos sueltos en patios, balcones y veredas, circular con precaución y reducir la velocidad en rutas y calles expuestas al viento, así como evitar actividades al aire libre mientras persistan las condiciones adversas.

Asimismo, se instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

En caso de registrarse situaciones que requieran asistencia, se recuerda que se encuentra habilitada la líneas de emergencia 103, correspondiente a Protección Civil.