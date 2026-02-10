Quejas por el arreglo de una calle en Plaza Huincul

La rotura se observa en el barrio Soufal.

Una persona que vive en el barrio Soufal de Plaza Huincul manifestó su enojo por el estado en que se encuentra un tramo de la calle 24 de Abril. Según detalló hubo una rotura de una conexión -se estima que de agua- aunque la reparación es “provisoria”, según indicó.

“No pasan 24 horas y se vuelve a romper”, acotó porque una vez que termina la reparación al ser tapado con arena el lugar, el peso de los vehículos hace que el terreno ceda y vuelva a aparecer la rotura.

Es por esta razón que pide al municipio si, por favor, pueden coordinar para hacer la reparación y la colocación de la carpeta asfáltica. Finalmente, reclamó que se haga el arreglo “como corresponde” y aclaró que “tengo los impuestos al día”.