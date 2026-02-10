Plaza Huincul: personal policial se capacita en emergencias ambientales

Empezó el lunes y se extenderá hasta el viernes 13 en la sede de Plaza Huincul

Se inició el curso de brigadista de incendios forestales y se trata de una temática que aborda las emergencias ambientales. Se cumple en el Centro de Formación y Capacitación de Cutral Co de la Policía.

Empezó el lunes y se extenderá hasta el viernes 13 de febrero. Se anotaron para participar 51 cursantes que pertenecen a distintas unidades de la Policía del Neuquén tanto del área capital como el interior.

Asimismo se suman integrantes de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos, de la Fundación Tierras Patagónicas y de las asociaciones de bomberos voluntarios de Plaza Huincul y Añelo.

El curso es dictado por personal especializado de la Dirección Bomberos Neuquén junto al Sistema Provincial de Manejo del Fuego, quienes brindan herramientas teóricas y prácticas fundamentales para la prevención, el combate y el control de incendios forestales.