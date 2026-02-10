Plaza Huincul lanzó “La Copa Verde” para fomentar el reciclaje

Propone una competencia comunitaria en la que los barrios suman puntos a partir del correcto uso de los ecopuntos

Plaza Huincul puso en marcha “La Copa Verde: Barrios que Cuidan – Plaza Huincul Recicla”, una propuesta que busca promover el compromiso ambiental y el reciclaje responsable en los distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa se desarrollará del 9 de febrero al 8 de mayo y propone una competencia comunitaria en la que los barrios suman puntos a partir del correcto uso de los ecopuntos, la separación adecuada de residuos reciclables y el mantenimiento de los espacios limpios y ordenados.

Según se informó, los barrios obtendrán banderas verdes por:

Mantener ecopuntos limpios y organizados.

Separar correctamente los residuos reciclables.

Utilizar de manera adecuada los botellones recolectores.

En contrapartida, se aplicarán banderas rojas ante el mal uso de los ecopuntos o prácticas que afecten el objetivo de la propuesta.

El barrio que logre el mejor desempeño recibirá premios destinados al uso comunitario, entre ellos juegos para la plaza, un banco para el espacio público e insumos para la sede vecinal, reforzando así el impacto positivo de la iniciativa en cada sector.

Además, se indicó que el ranking semanal podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales vinculadas a la industria, el ambiente y las direcciones vecinales del municipio, con el objetivo de mantener informada a la comunidad y estimular la participación.