Plaza Huincul lanza una nueva campaña de castración

Desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de febrero

Zoonosis de la Municipalidad de Plaza Huincul puso en marcha una nueva campaña de esterilización gratuita destinada a perros y gatos, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control poblacional animal en la ciudad.

La actividad se desarrollará desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de febrero, en el domicilio ubicado en Los Claveles, lote 56, y se realizará de manera organizada según la especie.

De acuerdo al cronograma informado, los días lunes 23 y martes 24 de febrero estarán destinados a la esterilización de caninos, mientras que los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de febrero se atenderán felinos.

Los turnos se otorgan exclusivamente por WhatsApp, a través del número 299 624 7649, y se solicita a los vecinos y vecinas respetar los horarios asignados para garantizar el correcto desarrollo de la campaña.