“Nos dejaron solos y no nos escucharon”, dijeron familiares de Charpentier

Hubo descontento generalizado entre los familiares de la víctima, Mauricio Javier "Motor" Charpentier.

Conocido el fallo, la hija de la víctima, sus hermanos y sobrinos manifestaron su bronca ante lo ocurrido. Describieron todas las agresiones sufridas. Manifestaron tener miedo porque Contreras puede seguir haciéndoles daño.

“Nadie se hizo responsable de la quema el camión. A mí me mandaron a robar todo el techo. Es tremendo lo que está pasando”, dijo uno de los hermanos.

“Creo que la única que nos defendió fue (la jueza Patricia) Lúpica Cristo. Sinceramente no entiendo cómo la justicia actúa así, con todos los audios que han salido a la luz, los videos. No entendemos la resolución”, dijo uno de las hermanas de la víctima.

“Estamos totalmente en desacuerdo porque se ha hablado mucho de plata, de droga, escondieron el camión, está a nombre de ellos. No sé qué quieren. La policía impecable y la doctora Lúpica Cristo fue la única que nos defendió”, aportó otro de los integrantes de la familia Charpentier.

Finalmente, coincidieron en que están en riesgo. “Hay otras denuncias, todo lo que pase ahora es responsabilidad de los jueces que la absolvieron”.

Ante la consulta de si solicitarán alguna medida de protección, señalaron que “si no nos escucharon no creo que vaya a ser muy eficiente. Nos están dejando en la boca del lobo ahora, porque si queda libre. Si tenemos miedo”, concluyeron.