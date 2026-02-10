Nelson Álvarez renunció como secretario de gobierno de Plaza Huincul, lo reemplaza Bobadilla

Lo anunció en sus redes sociales

En la jornada de ayer, el ex funcionario expresó a toda la comunicada su presentación de renuncia al cargo que ocupa desde el año 2023.

En su comunicado expresa lo siguiente: “Esta decisión marca el cierre de una etapa de profundo compromiso institucional, que asumí con responsabilidad, convicción y respeto por la función pública”.

Además en su publicación agradeció a los vecinos “Agradezco sinceramente a cada vecino y vecina que confió en mí y en la responsabilidad que me fue otorgada, a través del voto y de la confianza depositada. El acompañamiento, las críticas y las demandas formaron parte de un ejercicio democrático que siempre valoré y respeté.

Para cerrar su posteo Alvarez escribió lo siguiente “Mi compromiso con la comunidad permanece intacto, porque trasciende los cargos y se sostiene en los valores y en la cercanía con la gente”.

Por parte del municipio comunicaron que el intendente Claudio Larraza avanzará en una reorganización del gabinete basada en criterios de optimización y funcionalidad del departamento ejecutivo. También informó la reunificación de la subsecretaría de Desarrollo Social bajo el área de la secretaría de Gobierno y la designación de la persona responsable del área.

La municipalidad de Plaza Huincul informa a la comunidad que, ha aceptado la renuncia que le fuera solicitada al secretario de Gobierno, señor Nelson Álvarez, y que ha dispuesto designar en el cargo de secretaria de Gobierno a la señora Anahí Bobadilla, quien asumirá sus funciones a partir de la fecha.