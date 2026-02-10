Figueroa designó a Osvaldo Llancafilo como secretario de Enlace Institucional

Entre sus funciones se encuentra la coordinación de relaciones estratégicas con organismos públicos y privados.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, designó este martes mediante decreto al exdiputado nacional Osvaldo Llancafilo como nuevo secretario de Enlace Institucional, un área estratégica dependiente del ministerio de Jefatura de Gabinete.

La secretaría de Enlace Institucional tiene como objetivo fortalecer la articulación política e institucional del Poder Ejecutivo provincial. Entre sus funciones se encuentra la coordinación de relaciones estratégicas con organismos públicos y privados, tanto del ámbito local como nacional e internacional, además de la gestión de cooperación y la facilitación de demandas entre el gobierno provincial y distintas instituciones.

El área también cumple un rol clave en la gestión institucional, al intervenir en la definición de objetivos y políticas sectoriales, promover la capacitación de los recursos humanos y asistir en el diseño de políticas públicas. Asimismo, actúa como nexo para la articulación interinstitucional y la optimización de la gestión pública provincial.

En cuanto a su trayectoria, Llancafilo inició su carrera política como concejal en la ciudad de Neuquén, donde desarrolló funciones legislativas municipales y ocupó la presidencia del Concejo Deliberante. Posteriormente se desempeñó como subsecretario de Asuntos Públicos, secretario del Interior y Gobiernos Locales, y ministro de Gobierno y Educación.

En diciembre de 2023 asumió como diputado nacional por la provincia de Neuquén, completando el mandato que dejó vacante Rolando Figueroa, cargo que ejerció hasta diciembre de 2025.