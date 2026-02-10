El pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul indica fuertes ráfagas de viento

Se pronostican ráfagas de 107 kilómetros en la hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- anuncia una jornada con fuertes ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros en la hora.

La temperatura mínima es de 10° Centígrados y la máxima de 25°. La nota distintiva la dará el viento con velocidad constante de 66 kilómetros con ráfagas de 107 del sector oeste en el día. Para la noche, se mantendrán la velocidad subirá a 73 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad.

El cielo estará mayormente despejado y ventoso a lo largo de todo el día.

Para el miércoles, la temperatura mínima será de 6° y la máxima será de 21°, con descenso en la velocidad del viento.