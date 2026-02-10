El IFD N°14 de Cutral Co abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

La propuesta académica incluye los profesorados en Lengua y Literatura, Matemática, Geografía, Física, Química, Biología y Filosofía

El Instituto de Formación Docente N°14 “Aníbal Ponce” informó la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026. El período de inscripción se extiende desde el 9 de febrero hasta el 20 de marzo de 2026, y está destinado a quienes deseen iniciar estudios en carreras de formación docente.

La propuesta académica incluye los profesorados en Lengua y Literatura, Matemática, Geografía, Física, Química, Biología y Filosofía, ofreciendo una amplia variedad de opciones para la formación de futuros docentes.

Las inscripciones pueden realizarse bajo dos modalidades. La modalidad online se gestiona a través del sistema SIU Guaraní, mientras que la modalidad presencial estará disponible a partir del 20 de febrero, en la sede del instituto.

En cuanto a la documentación requerida, los aspirantes deberán presentar formulario de inscripción, fotocopia de título secundario legalizado o constancia de título en trámite, fotocopia del DNI legalizada, partida de nacimiento legalizada, dos fotografías tipo carnet 4×4 actualizadas y carpeta colgante.

El IFD N°14 funciona en Gregorio Álvarez 692, barrio Pueblo Nuevo, y para mayor información las personas interesadas pueden visitar el sitio web institucional https://isfd14-nqn.infd.edu.ar o comunicarse vía correo electrónico a ifd14bedelia@gmail.com.