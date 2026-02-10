Definieron el calendario 2026 para el Rally Regional

La Federación Regional Once de Automovilismo Deportivo y la Asociación Volantes de General Roca presentaron el cronograma de fechas y sedes para el Campeonato Regional de Rally – FRAD 11 de la temporada 2026.
El certamen contará con diez encuentros distribuidos a lo largo del año, iniciando la actividad en el mes de marzo. Según el comunicado oficial, el orden de las competencias es el siguiente:
- 13 al 15 de marzo: Ciudad de Cipolletti.
- 10 al 12 de abril: Ciudad de General Roca.
- 15 al 17 de mayo: Rally Valle Medio.
- 12 al 14 de junio: Ciudad de Los Menucos.
- 17 al 19 de julio: Ciudad de Chichinales.
- 14 al 16 de agosto: Vuelta de la Manzana Regional.
- 4 al 6 de septiembre: Vuelta de la Manzana Nacional.
- 2 al 4 de octubre: Ciudad de Catriel.
- 6 al 8 de noviembre: Sede a confirmar.
- 4 al 6 de diciembre: Coronación en la Ciudad de Bariloche.
El anuncio lleva la firma de Raúl Ginobile, presidente de la FRAD 11, y de Jorge “Goyo” Martínez, presidente de la A.V.G.R.. Con este calendario, los equipos y pilotos ya disponen del esquema técnico para planificar su participación en el torneo.