Definieron el calendario 2026 para el Rally Regional

Para el campeonato 2026

La Federación Regional Once de Automovilismo Deportivo y la Asociación Volantes de General Roca presentaron el cronograma de fechas y sedes para el Campeonato Regional de Rally – FRAD 11 de la temporada 2026.

El certamen contará con diez encuentros distribuidos a lo largo del año, iniciando la actividad en el mes de marzo. Según el comunicado oficial, el orden de las competencias es el siguiente:

13 al 15 de marzo: Ciudad de Cipolletti.

Ciudad de Cipolletti. 10 al 12 de abril: Ciudad de General Roca.

Ciudad de General Roca. 15 al 17 de mayo: Rally Valle Medio.

Rally Valle Medio. 12 al 14 de junio: Ciudad de Los Menucos.

Ciudad de Los Menucos. 17 al 19 de julio: Ciudad de Chichinales.

Ciudad de Chichinales. 14 al 16 de agosto: Vuelta de la Manzana Regional.

Vuelta de la Manzana Regional. 4 al 6 de septiembre: Vuelta de la Manzana Nacional.

Vuelta de la Manzana Nacional. 2 al 4 de octubre: Ciudad de Catriel.

Ciudad de Catriel. 6 al 8 de noviembre: Sede a confirmar.

Sede a confirmar. 4 al 6 de diciembre: Coronación en la Ciudad de Bariloche.

El anuncio lleva la firma de Raúl Ginobile, presidente de la FRAD 11, y de Jorge “Goyo” Martínez, presidente de la A.V.G.R.. Con este calendario, los equipos y pilotos ya disponen del esquema técnico para planificar su participación en el torneo.