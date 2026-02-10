Defensa Civil de Plaza Huincul emite recomendaciones ante alerta naranja por vientos

Las recomendaciones son para la comunidad en general y para quienes requieren cuidados medicos

La dirección de Defensa Civil de Plaza Huincul ha difundido una serie de medidas de prevención frente a la alerta de nivel naranja por vientos que afecta a la región. El organismo enfatiza la importancia de que la población siga estas pautas para reducir riesgos durante el fenómeno meteorológico.

Seguridad en la vía pública y el hogar Las autoridades recomiendan a los ciudadanos prestar especial atención al entorno, vigilando la presencia de cables caídos, ramas u objetos sueltos que puedan ser desplazados. Asimismo, se solicita no detenerse debajo de árboles ni de elementos sujetos a edificios, tales como carteles, marquesinas o toldos.

En las viviendas, la instrucción principal es cerrar y asegurar puertas y ventanas para evitar daños materiales. También se sugiere contar de manera preventiva con linternas cargadas ante posibles cortes en el suministro eléctrico.

Tránsito y salud Para quienes deban circular en vehículos, Defensa Civil indica manejar con precaución, manteniendo una distancia prudencial entre automóviles y circulando a velocidad mínima.

En materia de salud, se recuerda a la población, especialmente a quienes padecen afecciones respiratorias o relacionadas con la presión sanguínea, tener a mano su botiquín y la medicación necesaria.

Ante cualquier situación de emergencia, se encuentra disponible la línea telefónica 103 para comunicarse con los servicios de asistencia locales.