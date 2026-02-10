Continúa la invitación a participar del concurso fotográfico por San Valentín en Cutral Co

La pareja seleccionada recibirá una cena para dos personas en el restaurante La Bodega.

La dirección de Turismo de Cutral Co lanzó un concurso de fotografía en el marco de la celebración de San Valentín, con el objetivo de promover los atractivos turísticos y monumentos de la ciudad.

La propuesta invita a las parejas a recorrer los distintos monumentos locales, elegir su espacio favorito y enviar una fotografía tomada en ese lugar al número de WhatsApp +54 9 299 553 0758.

Las imágenes participantes serán publicadas en las redes sociales oficiales de la dirección de Turismo (@direcciondeturismocutralco), y la fotografía que obtenga mayor cantidad de reacciones será la ganadora.

El anuncio de los ganadores se realizará el viernes 14 de febrero.