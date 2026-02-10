Bomberos de Plaza Huincul difundieron recomendaciones ante la presencia de fuertes vientos

Con el objetivo de reducir riesgos y evitar situaciones de emergencia.

Bomberos voluntarios de Plaza Huincul, difundieron una serie de recomendaciones preventivas ante los episodios de vientos fuertes que afectan a la región, con el objetivo de reducir riesgos y evitar situaciones de emergencia.

Las autoridades solicitaron a la población extremar los cuidados y comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia ante cualquier situación peligrosa, como incendios, árboles a punto de caer u otros incidentes derivados de las condiciones climáticas adversas. En caso de emergencia, se recuerda que se debe llamar al 100.

Entre las principales medidas preventivas, se recomienda no arrojar colillas de cigarrillos u objetos encendidos en pastizales o terrenos baldíos, evitar realizar fogatas, quemas controladas o fuego en lugares no habilitados, y mantener limpios de maleza y residuos los alrededores de las viviendas.

Asimismo, se aconseja retirar del techo chapas, láminas u objetos sueltos que puedan desprenderse por la fuerza del viento, evitar salir o conducir durante temporales ventosos y circular con extrema precaución en rutas, debido a la baja visibilidad provocada por tolvaneras o polvo en suspensión, encendiendo las luces intermitentes.

Por último, Bomberos destacó la importancia de resguardar a las mascotas en espacios seguros dentro de las viviendas o terrenos.

Desde la institución reiteraron el llamado a la responsabilidad individual y colectiva, recordando que la prevención es clave para evitar accidentes y proteger tanto a las personas como a los bienes materiales durante este tipo de eventos climáticos.