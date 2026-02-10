Así será la atención de salud ampliada en la comarca

Los Centros de Salud de los barrios Otaño, en Plaza Huincul, y Pampa, en Cutral Co, informaron un cronograma de atención ampliada para esta semana, con el objetivo de fortalecer el acceso a los servicios sanitarios en la comunidad.

La atención se brindará en el horario de 8 a 20 horas, con turno y a demanda, e incluirá las especialidades de medicina general, obstetricia, ginecología y odontología, según el día y el establecimiento.

Cronograma de atención

Martes 10 de febrero

Centro de Salud Otaño – Salta 400, Plaza Huincul

Especialidades: obstetricia, medicina general y odontología.

Teléfono: 4967107.

Miércoles 11 de febrero

Centro de Salud Pampa – Tucumán y Santa Teresita, Cutral Co

Especialidades: obstetricia y medicina general.

Teléfono: 4962483.

Jueves 12 de febrero

Centro de Salud Otaño – Salta 400, Plaza Huincul

Especialidades: odontología y medicina general.

Teléfono: 4967107.

Viernes 13 de febrero

Centro de Salud Pampa – Tucumán y Santa Teresita, Cutral Co

Especialidades: ginecología y medicina general.

Teléfono: 4962483.

Desde los centros de salud indicaron que ante cualquier consulta los vecinos pueden comunicarse telefónicamente y que se recomienda concurrir con la documentación personal correspondiente.