Así será la atención de salud ampliada en la comarca

Los Centros de Salud de los barrios Otaño, en Plaza Huincul, y Pampa, en Cutral Co, informaron un cronograma de atención ampliada para esta semana, con el objetivo de fortalecer el acceso a los servicios sanitarios en la comunidad.
La atención se brindará en el horario de 8 a 20 horas, con turno y a demanda, e incluirá las especialidades de medicina general, obstetricia, ginecología y odontología, según el día y el establecimiento.
Cronograma de atención
Martes 10 de febrero
Centro de Salud Otaño – Salta 400, Plaza Huincul
Especialidades: obstetricia, medicina general y odontología.
Teléfono: 4967107.
Miércoles 11 de febrero
Centro de Salud Pampa – Tucumán y Santa Teresita, Cutral Co
Especialidades: obstetricia y medicina general.
Teléfono: 4962483.
Jueves 12 de febrero
Centro de Salud Otaño – Salta 400, Plaza Huincul
Especialidades: odontología y medicina general.
Teléfono: 4967107.
Viernes 13 de febrero
Centro de Salud Pampa – Tucumán y Santa Teresita, Cutral Co
Especialidades: ginecología y medicina general.
Teléfono: 4962483.
Desde los centros de salud indicaron que ante cualquier consulta los vecinos pueden comunicarse telefónicamente y que se recomienda concurrir con la documentación personal correspondiente.