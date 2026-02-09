Suyai Contreras absuelta de instigar el homicidio de Charpentier, pero seguirá presa

El tribunal resolvió por mayoría la absolución por el beneficio de la duda. Hubo indignación de familiares de la víctima

Suyai Contreras fue absuelta hoy en un veredicto que se conoció en las primeras horas de esta tarde. El fallo fue por mayoría: el juez Juan Pablo Balderrama y la jueza Carolina González fallaron por la absolución de los dos delitos, tanto el de instigación a cometer el homicidio de Javier Charpentier, como el de abuso de armas contra Axel Charpentier. En cambio, la jueza Patricia Lúpica Cristo votó por responsabilizarla.

Al conocer el resultado del veredicto e incluso antes de que se finalizaran la lectura, los familiares de “Motor” Charpentier resolvieron desalojar la sala. Hubo escenas de gritos e insultos hacia los magistrados que votaron por la absolución por parte de los familiares.

A diferencia de las audiencias, en esta oportunidad en la sala solo estuvieron el fiscal jefe Gastón Liotard y Nicolás Mellado, junto a la familia de la víctima.

De manera virtual estuvieron la jueza Lúpica Cristo y el juez Balderrama. No así González que se encuentra de licencia. La imputada, Suyai Contreras también estaba vía zoom en su lugar de detención. Lo mismo hicieron los abogados de la ahora absuelta por estos dos delitos y el abogado de la querella.

Los jueces detallaron cuáles fueron, a su criterio los motivos por los que decidieron absolver a Contreras por el beneficio de la duda. Y la jueza Lúpica Cristo hizo lo propio, pero en sentido contrario, es decir fundamentó las razones por las que consideró que sí debía ser declarada responsable de la instigación al homicidio de Charpentier.

Al término de la audiencia y cuando los ánimos de los familiares estaban muy alterados, el fiscal Liotard les explicó cómo seguía la situación ahora. La fiscalía impugnará esta decisión. El propio Liotard les aclaró que Contreras no quedará en libertad de inmediato porque hay otra causa por la que está detenida y es la de narcomenudeo.

Los familiares de la víctima afuera del edificio judicial repudiaron la decisión de los jueces aunque apartaron a la jueza Lúpica Cristo de sus críticas al igual que a la fiscalía y a la policía.