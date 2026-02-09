Quintriqueo denunció penalmente a Milei y Caputo por modificar el IPC

Asegura que hay abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario por el cálculo de la inflación que afecta a los salarios

La presentación se hizo esta mañana pero la fiscalía federal de primera instancia de Neuquén deberá analizar si existe delito para darle curso e iniciar una investigación.

Quintriqueo sostiene en la presentación que hay abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de parte del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo ya que impidieron la puesta en vigencia del nuevo cálculo del INDEC.

La semana pasada la polémica se instaló a nivel nacional porque el titular del INDEC, Marco Lavagna, renunció ante la imposibilidad de aplicar un nuevo cálculo de la inflación. En el nuevo esquema, tenía más peso los servicios básicos y el gobierno nacional no quería implementarlo porque las tarifas en 2026 irán por encima de la inflación.

ATE desde Neuquén sostiene que esa decisión impacta directamente sobre el salario de los trabajadores estatales que se van a actualizar por la inflación. Detallan en la denuncia que se afectará el salario de los trabajadores, las jubilaciones y los aguinaldos.

La presentación también solicita a la fiscalía que requiera la documentación al INDEC donde se especifica que se suspende el nuevo cálculo y que se tome declaración a Lavagna. Todo ello quedará en manos de la fiscalía. Por ahora parece más que nada un gesto político del gremialista de Neuquén.