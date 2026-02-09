Productores del Alto Valle respaldan la reforma laboral

La reunión se realizó en la sede de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén y participó el senador Cervi

Dirigentes del sector productor frutícola del Alto Valle mantuvieron un encuentro con legisladores nacionales de La Libertad Avanza para analizar el proyecto de reforma laboral, iniciativa que comenzó a sumar respaldos entre las economías regionales.

La reunión se realizó el viernes en la sede de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, ubicada en la ciudad de Allen. Participaron el senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi; el senador por Río Negro, Enzo Fullone; y el diputado nacional por Neuquén, Gastón Riesco, junto a presidentes de cámaras de productores y el titular de la Federación, Sebastián Hernández.

El encuentro se extendió por más de una hora y tuvo como eje central el análisis del impacto de la reforma laboral en actividades intensivas en mano de obra, como la fruticultura y otras economías regionales del Alto Valle.

Al término de la reunión, el senador Pablo Cervi destacó los puntos de coincidencia alcanzados durante el intercambio. “Coincidimos en que la Argentina necesita dejar atrás esquemas rígidos que desalientan la contratación y avanzar hacia reglas claras que promuevan más trabajo formal, competitividad y crecimiento genuino”, expresó.

Cervi explicó que los productores plantearon inquietudes vinculadas a la realidad del sector frutícola y remarcaron la importancia estratégica de las economías regionales para el desarrollo del interior del país. En ese marco, señaló que se acordó avanzar en una agenda de trabajo común que contemple las particularidades de cada actividad productiva.

Desde la Federación de Productores, los representantes manifestaron su respaldo al proyecto de reforma laboral y subrayaron la necesidad de contar con un marco normativo más moderno, que acompañe a quienes producen, invierten y generan empleo en las regiones.

Posteriormente, el legislador neuquino se refirió al encuentro a través de sus redes sociales, donde afirmó que “seguimos construyendo consensos con el sector productivo para impulsar los cambios que el país necesita”.