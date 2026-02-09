Neuquén lidera la procuración de órganos en la Patagonia y supera la media nacional

El indicador neuquino supera en casi un 40 % el promedio del país, que se ubicó en 20,57 donantes por millón

La provincia de Neuquén se consolidó durante 2025 como una de las jurisdicciones con mejor desempeño en materia de procuración de órganos en la Argentina. Según datos oficiales del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA), alcanzó una tasa de 28,46 donantes por millón de habitantes, posicionándose en el tercer lugar del ranking nacional.

El indicador neuquino supera en casi un 40 % el promedio del país, que se ubicó en 20,57 donantes por millón, y reafirma el liderazgo provincial dentro de la región patagónica. A nivel nacional, Neuquén solo fue superada por Tucumán, con una tasa de 36,09, y San Luis, con 35,44 donantes por millón de habitantes.

El crecimiento registrado no es un hecho aislado. La provincia evidenció una evolución sostenida en los últimos años, ya que en 2023 ocupaba el quinto puesto a nivel país y en 2025 logró escalar dos posiciones, consolidando un sistema sanitario cada vez más eficiente en la detección, notificación y gestión de potenciales donantes.

El desempeño resulta especialmente significativo al compararlo con distritos de mayor densidad poblacional. Mientras Neuquén mantiene una tasa de 28,46 donantes por millón, jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (25,65), la provincia de Buenos Aires (21,61) y Córdoba (15,92) presentan valores inferiores.

Desde el ámbito sanitario, los datos reflejan el impacto de políticas públicas sostenidas, la capacitación permanente de los equipos de salud y la aplicación de protocolos hospitalarios eficaces, que permiten una respuesta rápida y profesional ante cada situación de donación. El sistema neuquino muestra así un grado de madurez institucional que se traduce en mayores oportunidades de trasplante y en una mejora concreta en la calidad de vida de pacientes en lista de espera.