Murió un hombre dentro de su auto en la Autovía Norte, cerca de la Ruta 22

El hombre se descompensó mientras conducía el vehículo remolcado.

Un hombre de aproximadamente 70 años falleció este lunes por la mañana mientras se encontraba dentro de su vehículo sobre la Ruta de Circunvalación, conocida como Autovía Norte, a unos 400 metros de la Ruta Nacional 22. El hecho ocurrió antes de las 8 y provocó demoras en el tránsito y momentos de incertidumbre entre los automovilistas que circulaban por la zona.

Según informaron fuentes policiales, el hombre era oriundo de Centenario y se trasladaba en un automóvil Renault 12 blanco que era remolcado por una camioneta Ford Ranger conducida por un amigo. Ambos se dirigían hacia Cutral Co, debido a que el vehículo presentaba inconvenientes mecánicos y se recalentaba durante el trayecto.

El episodio se registró a la altura del barrio Las Lilas, frente al barrio Las Lagunas y al destacamento de Tránsito Rural. De acuerdo al testimonio del conductor de la camioneta, en determinado momento advirtió que el automóvil remolcado comenzó a perder estabilidad y desviarse de su carril. Al detener la marcha y acercarse al vehículo, encontró a su amigo desvanecido y sin responder a estímulos, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

En el lugar intervino personal de Tránsito Rural, que solicitó una ambulancia del SIEN. El médico que arribó constató que el conductor no presentaba signos vitales. Posteriormente trabajaron efectivos de la Comisaría Séptima, Criminalística y un médico policial.

El coordinador operativo de Periferia 1, dependiente de la Dirección Seguridad Confluencia, indicó que no se registró ningún accidente de tránsito. “El hombre se descompensó mientras conducía el vehículo remolcado. No hubo colisión ni indicios de un siniestro vial”, precisó.

Tras las pericias correspondientes, el médico policial determinó que no había signos de criminalidad. La Fiscalía descartó la necesidad de realizar una autopsia y dispuso la entrega del cuerpo a los familiares. Según trascendió, la familia vinculó el fallecimiento con un episodio reciente de fuertes dolores en el pecho que el hombre había sufrido días antes.

Durante el procedimiento policial y forense, el tránsito se vio afectado. Inicialmente se habilitó una sola mano de circulación y, de manera preventiva, luego se interrumpió el tránsito en ambas direcciones. Una vez finalizadas las tareas y retirado el cuerpo por una empresa de sepelios, el tránsito fue normalizado.