Lifune: Resultados de la ida en la segunda fase de la Copa Provincial

Luego de la suspención por mal clima

Se disputaron los encuentros de ida de la segunda fase de la Copa Provincial, donde los equipos de la zona norte obtuvieron resultados favorables frente a los del sur.

En la localidad de Andacollo, el equipo local venció 1-0 a Ceos FC de Junín con un gol convertido por José Contreras. Por su parte, Sociedad Estudiantil se impuso por 3-2 ante Cumbres en Junín, con dos goles de Tomás Albarracín y uno de Alexis Navarrete.

En Piedra del Águila, Manzano Amargo superó a Unión por 5-3. Los tantos del equipo ganador fueron marcados por Darío Villagra y Leonel Latorre, ambos en dos oportunidades, y José Gallardo.

La actividad concluyó en Chos Malal, donde Embajador LA venció 4-1 a Unión. Con este resultado, el equipo que ostenta el título de campeón del Sur se adelantó en su serie.

Las revanchas se llevarán a cabo el próximo fin de semana. En esos encuentros se definirán los cuatro equipos que completarán el cuadro de los octavos de final.