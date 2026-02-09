La Fundación YPF lanzó una nueva convocatoria de becas

La beca contempla un estipendio económico de 450.000 pesos, que se abonará durante nueve meses, y una duración total de doce meses.

La Fundación YPF abrió una nueva edición de su programa de becas destinado a acompañar la formación académica y profesional de estudiantes de universidades públicas de todo el país. La iniciativa está orientada a jóvenes que cursen carreras estratégicas vinculadas al desarrollo productivo y tecnológico.

En esta oportunidad, la convocatoria está dirigida a estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Química que cursen sus estudios en la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Neuquén (UTN FRN).

Podrán postularse estudiantes ingresantes, de hasta 24 años, y estudiantes avanzados que tengan aprobado entre el 50% y el 70% del plan de estudios, con un límite de edad de 27 años. El programa alcanza a alumnos y alumnas de distintas provincias, entre ellas Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, entre otras.

La beca contempla un estipendio económico de 450.000 pesos, que se abonará durante nueve meses, y una duración total de doce meses. Además del apoyo económico, las y los becarios accederán a cursos complementarios, formación en idiomas y al acompañamiento de un mentor o mentora de YPF, con el objetivo de fortalecer su desarrollo académico y profesional.

Asimismo, quienes resulten seleccionados tendrán la posibilidad de participar del Encuentro Anual de Becarios, un espacio de intercambio y capacitación que reúne a estudiantes de todo el país.

La postulación se realiza de manera online y estará abierta hasta el 8 de marzo inclusive, a través del sitio web oficial de la Fundación YPF: https://becas.fundacionypf.org.ar/.