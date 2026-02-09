La Amistad se consagró campeón de la Región Patagonia y busca el ascenso al Federal A

El conjunto de Cipolletti se quedó con el partido de vuelta frente a Boxing y logró su pase a la final del Regional por el ascenso al Federal A.
Luego de empatar en el partido de ida por 2 a 2, La Amistad definió la serie como local. Se puso en ventaja con el gol de Santiago Gomez a los 14 minutos del primer tiempo y cerró la goleada por 3 a 0 sobre el final del segundo tiempo.
Cerraron la victoria Mauro García que marcó el segundo gol y Nicolás Domínguez el tercero para darle el pase a la final buscando el ascenso.
La final enfrentará a La Amistad y a FADEP de Mendoza, la región Cuyo se enfrenta a la Patagonia.