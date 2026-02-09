Inician cortes de calle por obras del plan de desagües pluviales en Cutral Co

Mañana martes 10 de febrero

Cutral Co informó que a partir del martes 10 de febrero de 2026 comenzarán los trabajos correspondientes al Plan de Desagües Pluviales, una obra que implicará cortes parciales y progresivos de calzada en distintos sectores de la ciudad.

Según se detalló desde la secretaría de Obras Públicas, en esta primera etapa se realizará un corte en la intersección de las calles Río Negro y Maestro Badilla. Las tareas estarán a cargo de la empresa COCYAR S.A. y se ejecutarán de manera progresiva, de acuerdo al avance de la obra.

Desde el municipio indicaron que el objetivo es minimizar las molestias tanto al tránsito vehicular como peatonal. Para ello, se dispondrá de la señalización correspondiente y se implementarán desvíos provisorios, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se solicitó a vecinos y vecinas circular con precaución y respetar las indicaciones del personal y la cartelería instalada en las zonas intervenidas.