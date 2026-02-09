Cutral Co: se estacionó frente al banco, lo identificaron y le encontraron droga

Fue el viernes por la tarde. El Comando Radioeléctrico y la División Antinarcóticos tomaron intervención.

Un hombre fue demorado el viernes por la tarde, cuando llamó la atención de los efectivos policiales que recorrían el sector porque estaba estacionado frente al banco, el espacio exclusivo para el camión de caudales. Tenía 48,6 gramos de cocaína fraccionada en envoltorios y dinero.

Según se informó, el personal policial del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Co, Plaza Huincul, realizó un procedimiento preventivo en el sector bancario de Cutral Co, que derivó en el secuestro de sustancias estupefacientes.

Mientras se efectuaba un patrullaje de rutina, los efectivos observaron a un varón estacionado con una motocicleta en un espacio reservado y prohibido, destinado exclusivamente a camiones de transporte de caudales, frente a una entidad bancaria.

Al identificar al hombre se le solicitó que exhibiera el contenido de un bolso tipo morral que llevaba consigo. El hombre se mostró inicialmente reticente a hacerlo. Tras reiterarse el pedido accedió a abrirlo y se halló en su interior dinero en efectivo y varios envoltorios de origen sospechoso.

Ante esta situación, se dio intervención al personal especializado de la División Antinarcóticos, quienes realizaron el test orientativo correspondiente. El resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína. En total, se secuestraron 29 envoltorios, con un peso total de 48,6 gramos.

La fiscalía interviniente dispuso el secuestro de un teléfono celular y una suma de dinero en efectivo, mientras que el involucrado fue notificado de la causa.