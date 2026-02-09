Cutral Co realizó la Fiesta de la Espuma en el Parque de la Ciudad

Con cientos de personas presentes

El Parque de la Ciudad recibió a vecinos y vecinas en una jornada de actividades al aire libre que tuvo como eje central la Fiesta de la Espuma. El evento incluyó presentaciones de bandas musicales en vivo, opciones gastronómicas y recreativas, la Gran Feria Mankel, puestos de artesanos locales y una exposición de autos tuning.

La actividad contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco y funcionarios municipales. Durante el encuentro, el jefe comunal señaló que estos espacios se generan para los residentes que no pueden salir de vacaciones. Además, afirmó que el municipio trabajará para acompañar a los sectores vulnerables, con foco en la juventud y la educación.

Por su parte, el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín, destacó la concurrencia en el predio y vinculó la organización del evento con las tareas de desarrollo comunitario solicitadas por el ejecutivo municipal.