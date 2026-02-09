Cutral Co: invitan a participar e taller de costura en el barrio Progreso

Comenzó la primera semana de febrero y todavía hay vacantes

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de costura creativa, nivel inicial, una propuesta formativa destinada a vecinos y vecinas del barrio Progreso.

El taller estará a cargo de la profesora Marina y comenzó la primera semana de febrero y todavía hay vacantes. Durante el cursado, las y los participantes podrán aprender a confeccionar distintos artículos, entre ellos:

Para el hogar: cortinas, manteles y sets de cocina.

cortinas, manteles y sets de cocina. Para bebés: toallones, baberos y mantas.

toallones, baberos y mantas. Para la escuela: cartucheras, organizadores y otros accesorios útiles.

En cuanto a los horarios, el taller se dictará los días viernes de 9 a 11 horas y los sábados de 14 a 16 horas, en el barrio Progreso.

Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al 299 508 6776 o consultar directamente con la profesora Marina.