Copelco amplía el esquema de vacunación para personas embarazadas

El esquema ampliado incluye la aplicación de vacunas fundamentales para prevenir enfermedades infecciosas.

Copelco informó la incorporación de nuevas vacunas destinadas a personas embarazadas, con el objetivo de reforzar el cuidado integral de la salud materna y la protección del bebé durante la gestación.

El esquema ampliado incluye la aplicación de vacunas fundamentales para prevenir enfermedades infecciosas que pueden generar complicaciones durante el embarazo y en los primeros meses de vida del recién nacido. Entre ellas se encuentran:

VHB (Hepatitis B)

Antigripal , correspondiente a la nueva cepa

, correspondiente a la nueva cepa VSR (Virus Sincicial Respiratorio) , indicada entre las 32 y 36,5 semanas de gestación

, indicada entre las DPT(a) (Difteria, Tétanos y Pertussis), recomendada a partir de las 20 semanas de embarazo

La atención se brinda en el Servicio Social de Copelco, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 21 horas, sin necesidad de internación y con seguimiento profesional.