Consejo Provincial de Educación: asumieron las y los vocales electos

Viviana Sandoval fue una de las vocales por docentes ante la junta de Clasificación de Adultos en el CPE.

En una ceremonia que se hizo en Neuquén, asumieron las y los nuevos vocales del Consejo Provincial de Educación. Desde Cutral Co, Viviana Sandoval, extitular de la seccional local de ATEN, ingresó al cuerpo colegiado.

Se indicó que las y los electos representan a las vocalías de niveles Inicial, Primario, Especial y Adultos; de nivel Secundario, Técnico y Superior; y Juntas de Clasificación y de Disciplina del CPE.

De esta manera, ya quedaron en funciones y del acto participó el vicepresidente del CPE, Omar Lara, la secretaria general de ATEN Provincia, Fany Mansilla, y otros representantes gremiales.

Lara valoró el acto democrático de asunción que se llevó adelante y destacó “la transparencia y la forma de trabajar que tenemos en el Sistema Educativo de la provincia de Neuquén, que cuenta con un Cuerpo Colegiado que toma decisiones en relación a las normas que se van a llevar adelante en la educación en general”.

Por su parte, la dirigente de ATEN, Mansilla, puntualizó acerca del ejercicio sindical y la incidencia en la política educativa, y recordó el valor de “encontrar en estos espacios de convivencia la mejor manera de revertir cuestiones que son injustas y generar más derechos para nuestras compañeras y compañeros”.

Tomaron posesión de sus cargos por la vocalía de nivel Inicial, Primario y Especial, Marcela Correa; y por la de nivel Medio, Técnico y Superior, María Luján Noé.

Para el caso de las Juntas de Clasificación de nivel Inicial, Primario y Especial tres vocales titulares accedieron a su puesto: Christian Lermanda Díaz; Elba Borquez Arteaga y Telma Rozar. En el caso de nivel Medio y Técnico, asumieron Sergio Mendoza, María Julia De Lucia y Verónica Basterrechea; y en el caso de la Junta de nivel Adultos, se incorporaron Viviana Sandoval; Natalia Rodríguez Pérez; y Alejandra Alonso.

Para la Junta de Disciplina de Inicial, Primario y Especial, entró en funciones Cristian Pizarro; mientras que en nivel Medio hizo lo propio Raúl Barrera; y para Adultos, Silvana Barbuzza.

En la elección, que se llevó adelante en noviembre de 2025, participaron docentes titulares e interinos de establecimientos públicos de la provincia. La convocatoria fue establecida a través de la Resolución Nº 1017/2025.