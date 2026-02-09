Consejo Provincial de Educación: asumieron las y los vocales electos

En una ceremonia que se hizo en Neuquén, asumieron las y los nuevos vocales del Consejo Provincial de Educación. Desde Cutral Co, Viviana Sandoval, extitular de la seccional local de ATEN, ingresó al cuerpo colegiado.
Se indicó que las y los electos representan a las vocalías de niveles Inicial, Primario, Especial y Adultos; de nivel Secundario, Técnico y Superior; y Juntas de Clasificación y de Disciplina del CPE.
De esta manera, ya quedaron en funciones y del acto participó el vicepresidente del CPE, Omar Lara, la secretaria general de ATEN Provincia, Fany Mansilla, y otros representantes gremiales.
Lara valoró el acto democrático de asunción que se llevó adelante y destacó “la transparencia y la forma de trabajar que tenemos en el Sistema Educativo de la provincia de Neuquén, que cuenta con un Cuerpo Colegiado que toma decisiones en relación a las normas que se van a llevar adelante en la educación en general”.
Por su parte, la dirigente de ATEN, Mansilla, puntualizó acerca del ejercicio sindical y la incidencia en la política educativa, y recordó el valor de “encontrar en estos espacios de convivencia la mejor manera de revertir cuestiones que son injustas y generar más derechos para nuestras compañeras y compañeros”.
Tomaron posesión de sus cargos por la vocalía de nivel Inicial, Primario y Especial, Marcela Correa; y por la de nivel Medio, Técnico y Superior, María Luján Noé.
Para el caso de las Juntas de Clasificación de nivel Inicial, Primario y Especial tres vocales titulares accedieron a su puesto: Christian Lermanda Díaz; Elba Borquez Arteaga y Telma Rozar. En el caso de nivel Medio y Técnico, asumieron Sergio Mendoza, María Julia De Lucia y Verónica Basterrechea; y en el caso de la Junta de nivel Adultos, se incorporaron Viviana Sandoval; Natalia Rodríguez Pérez; y Alejandra Alonso.
Para la Junta de Disciplina de Inicial, Primario y Especial, entró en funciones Cristian Pizarro; mientras que en nivel Medio hizo lo propio Raúl Barrera; y para Adultos, Silvana Barbuzza.
En la elección, que se llevó adelante en noviembre de 2025, participaron docentes titulares e interinos de establecimientos públicos de la provincia. La convocatoria fue establecida a través de la Resolución Nº 1017/2025.