Buscan a un joven de Plaza Huincul

Tomó intervención la fiscalía única de Cutral Co.

Desde la Policía emitió el alerta de búsqueda y paradero de un joven de Plaza Huincul. se trata de Juan Ignacio Cáceres.

Se informó que tiene 28 años, es argentino, mide 1,60 metros de altura, tiene tez trigueña y cabellos cortos negros, sus ojos son marrones y es de contextura física robusta. Fue visto por última vez en la calle Jaime de Nevares N° 708 del barrio Central de Plaza Huincul.

Al momento de ausentarse vestía una remera azul, un jean negro y zapatillas violetas. Se ausentó este lunes a las 7.

La Policía informó que posee celular. Ante cualquier información sobre su paradero se deberá aportar ante la comisaría 6°, al teléfono fijo (299) 4963186 o ante cualquier dependencia policial. En el hecho tomó intervención la fiscalía única de Cutral Co.