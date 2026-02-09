Bomberos extinguieron un principio de incendio en el barrio Progreso

Este lunes, pasadas las 16 horas, se registró un principio de incendio en el patio de una vivienda ubicada sobre calle Carlos Esteves, en el barrio Progreso de Cutral Co.

Ante el aviso, intervino personal de bomberos oluntarios de Cutral Co, que logró controlar y extinguir rápidamente el foco ígneo, evitando su propagación hacia el interior de la vivienda y zonas linderas.

Las causas del siniestro no fueron informadas y la situación quedó bajo control tras la intervención de los equipos de emergencia.