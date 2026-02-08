Secuestran droga durante un procedimiento preventivo en Cutral Co

En la tarde del viernes 6 de febrero, personal del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Co–Plaza Huincul llevó adelante un procedimiento preventivo en el sector bancario de la ciudad de Cutral Co, que derivó en el secuestro de sustancias estupefacientes.

El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban patrullajes de rutina, cuando observaron a un individuo a bordo de una motocicleta estacionada en un espacio reservado y prohibido, destinado exclusivamente a camiones de transporte de caudales, frente a una entidad bancaria.

Al identificar al sujeto, el personal policial le solicitó que exhibiera el contenido de un bolso tipo morral que llevaba consigo. En un primer momento, el hombre mostró resistencia, pero tras reiterarse el requerimiento accedió a abrirlo. En el interior se encontró una suma de dinero en efectivo y varios envoltorios de origen sospechoso.

Ante esta situación, se dio intervención a la División Antinarcóticos, cuyos efectivos realizaron el test orientativo correspondiente, que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Como resultado del procedimiento, se secuestraron 29 envoltorios con un peso total de 48,6 gramos.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, también se procedió al secuestro de un teléfono celular y del dinero en efectivo, mientras que el involucrado fue notificado de la causa y quedó a disposición de la Justicia.