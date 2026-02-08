Qué dice el pronóstico para este domingo en Cutral Co y Plaza Huincul

Hacia la noche se espera viento con ráfagas de 64 kilómetros con velocidad constante de 51 del sector sudoeste.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó una jornada calurosa y con la presencia de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones en el día.

La temperatura máxima para hoy está prevista en los 34° Centígrados y la máxima en 18°.

El viento soplará del sector sudoeste a 14 kilómetros con ráfagas de 46 en el día. Hacia la noche se incrementarán las ráfagas: a 64 kilómetros con velocidad constante de 51 del sector sudoeste.

En el día se indican tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones y para la noche mayormente despejado.