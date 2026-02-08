Plaza Huincul ofrece acompañamiento a estudiantes con materias previas

El dispositivo contempla la preparación en diversas áreas.

Capacitación puso en marcha un espacio de acompañamiento destinado a estudiantes que deban rendir materias previas en las mesas de examen de febrero, con el objetivo de fortalecer las trayectorias educativas y brindar igualdad de oportunidades.

La propuesta está orientada a quienes tengan materias pendientes y necesiten apoyo para organizar el estudio y reforzar contenidos. Para acceder, las y los interesados deben acercarse a la subsecretaría con el programa de la materia y la carpeta de trabajo, a fin de recibir orientación personalizada.

El dispositivo contempla la preparación en diversas áreas, entre ellas Informática, Programación y Robótica, Matemática, Física, Química, Lengua y Literatura, Biología, Inglés y Dibujo Técnico, con horarios distribuidos a lo largo de la semana. Además, desde el área informaron que, en caso de que alguna materia no figure dentro de las opciones disponibles, se evaluará la posibilidad de convocar a un/a docente especializado/a para acompañar el proceso de estudio.

Para realizar consultas o recibir más información, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 299 5351518.