Neuquén realizará un nuevo censo simultáneo de cóndor andino

Permitirá mejorar la calidad de la información obtenida y fortalecer la gestión de datos para la toma de decisiones en materia de conservación.

El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén informó que el próximo 23 de febrero se llevará a cabo el cuarto Censo Simultáneo de Cóndor Andino en el territorio provincial. La iniciativa constituye una herramienta clave para el monitoreo poblacional y la conservación de esta especie emblemática de la región cordillerana.

El operativo es organizado de manera conjunta por la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y diversas instituciones provinciales y nacionales. En esta oportunidad, el relevamiento se desarrollará exclusivamente en territorio neuquino, aplicando una metodología estandarizada y validada a escala nacional, lo que permitirá mejorar la calidad de la información obtenida y fortalecer la gestión de datos para la toma de decisiones en materia de conservación.

El censo se realizará mediante protocolos específicos, que incluyen el uso de una aplicación móvil para el registro de datos en tiempo real y esquemas de muestreo por intervalos, diseñados para evitar duplicaciones en los registros y aumentar la precisión de las estimaciones poblacionales.

El cóndor andino se encuentra categorizado como especie vulnerable a nivel global y enfrenta amenazas principalmente de origen antrópico, entre ellas el envenenamiento por cebos tóxicos y la intoxicación por plomo. Frente a este escenario, el monitoreo sistemático resulta indispensable para orientar acciones de conservación y prevención.

Desde el organismo provincial destacaron que este tipo de censos permite conocer el estado actual de la población de cóndores en Neuquén y avanzar en políticas públicas destinadas a la protección de una de las aves más representativas del patrimonio natural patagónico.