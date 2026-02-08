Mañana lunes se realizará el pago de las becas Gregorio Álvarez

Percibirán la tercera cuota correspondiente al ciclo 2025.

Neuquén informó que mañana, lunes 9 de febrero, se efectuará el pago correspondiente a las Becas Gregorio Álvarez, destinadas a acompañar la trayectoria educativa de estudiantes neuquinos.

El cronograma de pago alcanza a beneficiarios de nivel superior y a estudiantes de nivel secundario, quienes percibirán la tercera cuota correspondiente al ciclo 2025.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que este programa tiene como objetivo garantizar el acceso, la permanencia y la continuidad en el sistema educativo, brindando un respaldo económico a jóvenes que cursan estudios en distintos niveles.