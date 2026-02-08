Cutral Co: clases de yoga prenatal comenzarán en marzo en el Parque Este

A partir del mes de marzo se pondrán en marcha clases de Yoga Prenatal en la sede de la comisión vecinal del barrio Parque Este, en la ciudad de Cutral Co. La propuesta está destinada a personas gestantes que deseen incorporar una práctica corporal orientada al bienestar físico y emocional durante el embarazo.

El yoga prenatal es una disciplina que promueve el movimiento consciente, la respiración y la relajación, contribuyendo a mejorar la postura, aliviar tensiones propias de la gestación y fortalecer el vínculo con el propio cuerpo en esta etapa. Las clases estarán adaptadas a las distintas fases del embarazo y se desarrollarán en un entorno cuidado y acompañado.

Las personas interesadas en obtener más información o realizar la inscripción pueden comunicarse al 299 329 1521.