Cutral Co celebra el verano con la fiesta de la espuma

En el Parque de la Ciudad

Este domingo 8 de febrero, la ciudad de Cutral Co será escenario de una nueva edición de la Fiesta de la Espuma 2026, una propuesta recreativa pensada para el disfrute de toda la familia durante la temporada estival.

La actividad se desarrollará en el Parque de la Ciudad, en el horario de 17:00 a 21:00, con entrada libre y gratuita. El evento ofrecerá una tarde de juegos, música y abundante espuma, convirtiéndose en una alternativa ideal para compartir al aire libre y mitigar las altas temperaturas del verano.

Se recomienda a quienes asistan concurrir con ropa cómoda y adecuada para actividades con agua.