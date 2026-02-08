Comienza una nueva etapa de equinoterapia en Plaza Huincul

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las personas interesadas pueden comunicarse telefónicamente

Plaza Huincul informa que a partir del lunes 9 de febrero se retoma la actividad de Equinoterapia, una propuesta terapéutica destinada a promover el bienestar físico, emocional y social de las personas que participan.

La equinoterapia es una práctica complementaria que utiliza el movimiento del caballo como herramienta terapéutica, favoreciendo el desarrollo motriz, la estimulación sensorial, la autonomía y el fortalecimiento de vínculos, especialmente en niños, niñas y personas con discapacidad.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las personas interesadas pueden comunicarse al 299 471 5606 para recibir mayor información sobre requisitos, horarios y modalidades de participació