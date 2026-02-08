Bomberos de Plaza Huincul intervinieron en un incendio vehicular sobre Ruta 17

En dirección a Picún Leufú, en inmediaciones de la zona conocida como los badenes.

Durante la noche del sábado, alrededor de las 22:40 horas, una dotación de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul fue alertada por un incendio vehicular ocurrido sobre la Ruta Provincial N°17, en dirección a Picún Leufú, en inmediaciones de la zona conocida como los badenes.

Hasta el lugar se desplazó una dotación compuesta por seis efectivos, quienes realizaron las tareas correspondientes para controlar y extinguir el foco ígneo, evitando que la situación se agravara o generara riesgos adicionales para la circulación vehicular.

No se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre las causas que originaron el siniestro. El operativo se desarrolló con normalidad y finalizó una vez asegurada la zona.