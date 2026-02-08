Abren las incripciones para IFD 1 de Cutral Co

Para carreras de Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de Educación Primaria.

El Instituto de Formación Docente N.º 1 de Cutral Co informó la apertura de las inscripciones para ingresantes ciclo lectivo 2026, destinadas a las carreras de Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de Educación Primaria.

Ambas propuestas formativas tienen una duración de cuatro años, se dictan en modalidad presencial y cuentan con el acompañamiento de un campus virtual institucional como complemento pedagógico. Desde la institución señalaron que, durante el desarrollo de las carreras, se requerirá en determinados momentos disponibilidad horaria en ambos turnos para el cumplimiento de las prácticas docentes obligatorias.

El proceso de inscripción se realiza de manera online a través del sistema del Consejo Provincial de Educación, ingresando al sitio oficial:

👉 http://w3.neuquen.gov.ar/cpeonline/servlet/hinicio

Al finalizar la carga de datos, las y los aspirantes deberán imprimir el formulario generado por el sistema y completar la inscripción con la presentación de la documentación correspondiente.

Documentación requerida:

Fotocopia de acta de nacimiento actualizada y legalizada

Fotocopia de DNI actualizada y legalizada

Fotocopia de título secundario autenticada o constancia de título en trámite

Dos fotos 4×4

Carpeta tipo cartulina (no colgante)

Ficha médica en formato PDF

La entrega de la documentación se realizará del martes 10 al viernes 20 de febrero, en la sede del Instituto, ubicada en Los Ñires 220, barrio 25 de Mayo de Cutral Co, en el horario de 15 a 21 horas.