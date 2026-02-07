Plaza Huincul se consolida como destino turístico en la provincia

Finalizado el primer mes de este 2026, se conocieron las estadísticas sobre el comportamiento de la actividad turística en toda la provincia, y en Plaza Huincul, en particular.
Los datos relevados son indicadores de la cantidad de personas que visitan la ciudad -y la vecina Cutral Co- y pernoctan en establecimientos autorizados, además de un estimado total en gastos que arrojó esas visitas. Es un trabajo que realiza el ministerio de Turismo de Neuquén.
Las cifras especifican que hubo un 62% de ocupación en plazas (camas) y un 78% de ocupación en habitación. Estos datos indican un total de 5.391 pernoctes y 3.061 turistas.
En la vecina Cutral el mismo período analizado arroja 60% de ocupación en plazas; un 69 % de habitaciones, 9,451 pernoctes y 5,251 turistas.
Si se considera por región (Comarca para el caso local) el gasto turístico -siempre referido a enero de este año- llega a $ 1.137.064.508. En el primer lugar de la pirámide se ubica la Región Lagos del Sur.
Si se observa el gasto turístico estimado solo a Plaza Huincul, el estimado fue de $312.178.653 que muestra un impacto económico significativo para la ciudad.
Al momento de analizar el mismo período de 2025 con el de 2026, los números indican un “78%, lo que evidencia un crecimiento sostenido de la actividad turística y una mejora considerable en los niveles de ocupación respecto del año anterior”, se señaló en el informe.
Para hacer este relevamiento y tener esta información que luego permite a las autoridades tomar decisiones en este sentido, se trabajó entre la dirección de Turismo del municipio huinculensee y ministerio de Turismo de la provincia del Neuquén, junto a los establecimientos hoteleros de la localidad.
Desde la comuna, se indicó que “los resultados obtenidos son alentadores, ya que por primera vez Plaza Huincul aparece reflejada de manera formal en las estadísticas turísticas oficiales provinciales, reafirmando el crecimiento del destino y la importancia de continuar fortaleciendo el desarrollo turístico local”.
PROVINCIA DEL NEUQUÉN. Principales indicadores turísticos por región. Temporada estival. MES DE
ENERO del 01 al 31 de 2026.
REGIÓN
FO% en Plazas
FO% en Habitaciones
PERNOCTES
TURISTAS
GASTO
Región de los Lagos del Sur
76%
80%
507,654
101,389 $
96,584,355,960
Región del Pehuén
71%
74%
112,393
27,624
$ 15,194,578,531
Región Confluencia
42%
55%
88,348
49,082 $
11,440,563,721
Región Alto Neuquén
48%
56%
86,387
30,859
$ 15,567,006,911
Regiónde la Comarca
61%
74%
14,842
8,311 $
1,137,064,508
TOTAL
64%
70%
809,624
217,265
139,923,569,632
Fuente: Ministeno de turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales en base a datos informados por los entes municipales de turismo