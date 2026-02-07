Plaza Huincul se consolida como destino turístico en la provincia

Durante enero de este 2026, la ciudad registró un total de 3.061 turistas y un gasto de visitantes estimado en $312 millones.

Finalizado el primer mes de este 2026, se conocieron las estadísticas sobre el comportamiento de la actividad turística en toda la provincia, y en Plaza Huincul, en particular.

Los datos relevados son indicadores de la cantidad de personas que visitan la ciudad -y la vecina Cutral Co- y pernoctan en establecimientos autorizados, además de un estimado total en gastos que arrojó esas visitas. Es un trabajo que realiza el ministerio de Turismo de Neuquén.

Las cifras especifican que hubo un 62% de ocupación en plazas (camas) y un 78% de ocupación en habitación. Estos datos indican un total de 5.391 pernoctes y 3.061 turistas.

En la vecina Cutral el mismo período analizado arroja 60% de ocupación en plazas; un 69 % de habitaciones, 9,451 pernoctes y 5,251 turistas.

Museo Carmen Funes interior

Si se considera por región (Comarca para el caso local) el gasto turístico -siempre referido a enero de este año- llega a $ 1.137.064.508. En el primer lugar de la pirámide se ubica la Región Lagos del Sur.

Si se observa el gasto turístico estimado solo a Plaza Huincul, el estimado fue de $312.178.653 que muestra un impacto económico significativo para la ciudad.

Al momento de analizar el mismo período de 2025 con el de 2026, los números indican un “78%, lo que evidencia un crecimiento sostenido de la actividad turística y una mejora considerable en los niveles de ocupación respecto del año anterior”, se señaló en el informe.

Plaza Huincul Cartel ingreso

Para hacer este relevamiento y tener esta información que luego permite a las autoridades tomar decisiones en este sentido, se trabajó entre la dirección de Turismo del municipio huinculensee y ministerio de Turismo de la provincia del Neuquén, junto a los establecimientos hoteleros de la localidad.

Desde la comuna, se indicó que “los resultados obtenidos son alentadores, ya que por primera vez Plaza Huincul aparece reflejada de manera formal en las estadísticas turísticas oficiales provinciales, reafirmando el crecimiento del destino y la importancia de continuar fortaleciendo el desarrollo turístico local”.

PROVINCIA DEL NEUQUÉN. Principales indicadores turísticos por región. Temporada estival. MES DE

ENERO del 01 al 31 de 2026.

REGIÓN

FO% en Plazas

FO% en Habitaciones

PERNOCTES

TURISTAS

GASTO

Región de los Lagos del Sur

76%

80%

507,654

101,389 $

96,584,355,960

Región del Pehuén

71%

74%

112,393

27,624

$ 15,194,578,531

Región Confluencia

42%

55%

88,348

49,082 $

11,440,563,721

Región Alto Neuquén

48%

56%

86,387

30,859

$ 15,567,006,911

Regiónde la Comarca

61%

74%

14,842

8,311 $

1,137,064,508

TOTAL

64%

70%

809,624

217,265

139,923,569,632

Fuente: Ministeno de turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales en base a datos informados por los entes municipales de turismo