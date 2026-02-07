Novedades en Alianza: Trabajos en el campo de juego y camiseta de campeón 

En los últimos días, en Alianza se estuvo trabajando en el campo de juego y también salió a la venta la camiseta edición limitada luego del campeonato obtenido en 2025.
En los próximos días, se pondrá en marcha la tercera edición del torneo en homenaje a José Héctor Rioseco. También, los hinchas podrán encargar la camiseta edición limitada “Campeones 2025”.
Para obtener la camiseta se abona el 50% del valor total ($30.000) y el resto cuando llegue. Los talles disponibles van del S al XXXL y en niños del 4 al 16.